اتفرج- انت الان تتابع خبر محمد محسن:السينما الرقمية أصبحت تجذب شريحة كبيرة من المشاهدين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال محمد محسن المنتج السينمائي، إن نشأة السينما في العالم كانت وثائقية، وكانت بدايتها في مصر على نفس النهج، موضحا أن السينما الوثائقية عبارة عن مشاهد تم تصويرها بالتقنية المتحركة للصور ولكن من دون سياق روائي.



وتابع "محسن" خلال تصريحاته، أن السينما الوثائقية في الماضي كانت عبارة عن تصوير لبعض المشاهد المرتبة ذات الصلة بموضوع معين، كتصوير أحد المظاهر الاجتماعية أو مشهد طبيعي أو التصوير الإخباري.



وأوضح أن السينما المصرية تميزت في بدايتها بحضورٍ كثيفٍ للجمهور ولعل أحد الأسباب المحورية في هذا الشأن الارتباط الأول بالفرق المسرحية ذائعة الصيت كفرقة الريحاني والكسار وغيها، لافتا إلى أن كبار الفنانين مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب كانوا يظهروا في السينما المصرية نظرا لهتمام السينما المصرية في ذلك الوقت بظاهرة الفن الغنائي.



وأضاف أنه شارك في إنتاج فيلم "عمهم" للنجم محمد إمام، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضة في دور السينما المصرية، مشيرا إلى أن العديد من مستخدمي التكنولوجيا الحديثه خاصة الشباب أصبحوا يفضلون مشهادة الأفلام الجديدة سواء أجنبية أو عربية عبر المنصات الرقمية.



حيث أشار أن أصحبت المنصات الإلكترونية المرئية، تسيطر على السوق العربي والمصري بشكل كبير خاصة في الآونة الأخيرة، وحققت ازدهارا كبيرا اثناء انتشار فيروس كورونا، ومكوث المواطنين لفترات طويلة في المنازل.



وتعد المنصات الرقمية المرئية أحد أهم المنصات الإلكترونية التي حقتت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، وأصبح لها شريحة كبيرة من الجمهور، وهذا يعود لسهولة استخدام هذه المنصات ومتابعة كل ماهو جديد في عالم المشاهدة.



وأكد أن بعض المنتجين اتجهوا في الفترة الأخيرة نحو العالم الرقمي والاستثمار فيه، خاصة بعدما تراجعت إيرادات السينما على مستوى العالم، لافتا إلى أن السينما الرقمية الآن أصبحت تجذب المشاهدين بشكل كبير.



وشدد المنتج السينمائي، على أن العالم دائمًا في تطور مستمر ومتغير، ولابد من مواكبة هذ التطور، وتحديث أفكارنا بما يتماشى مع هذا العصر، منوهًا إلى أن الجميع أصبح يتجه إلى العالم الرقمي بدلًا من التقليدي، خاصة في مجال المشاهدات والمحتوى المرئي.



لافتا إلى أنه شارك في إنتاج العديد من الأعمال السينمائية الناجحة مثل فيلم عمهم، وفيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل للنجم محمد هنيدي، ومسرحية حتى لا يطير الدكان ،فيلم تحت تهديد السلاح بطولة حسن الرداد ،فيلم توكسيك بطولة راندا البحيري ،فيلم خرجوا ولم يعودوا بطولة خالد عليش .