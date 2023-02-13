اتفرج- انت الان تتابع خبر حلا شيحة تتخلى عن الحجاب وتتعرض لهجوم كاسح ..اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تساءل الكثير من المتابعين ورواد مواقع التواصل، حول حقيقة تخلي الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة، عن حجابها، وخاصة بعد الفيديو الأخير الذي نشرته عبر حسابها في انستغرام.

وظهرت شيحة، وهي تلتقط صوراً لبناتها، أثناء لعبهن في المنزل، ورغم انها لم تكن في الفيديو بشكل علني، الا انها ظهرت بشكل واضح في انعكاس صورتها على المرآة، حيث كانت بدون حجاب على راسها، مرتدية قميصا اسود وبطال باللون البيج.

أكد المتابعون ان حلا شيحة تعمدت الظهور بطريقة غير مباشرة دون حجاب، وانها كانت تعرف ان انعكاس صورتها على المرآة سيظهر في الفيديو، ولا بد انها شاهدته قبل نشره، واعتبر البعض ان ما فعلته تمهيدا للتخلي عن حجابها، وأرادت اختبار ردة فعل الجمهور.

ومن ناحية أخرى، شكك البعض باحتمال انفصالها عن زوجها الداعية، معز مسعود، وخاصة انه لم يظهر في الفيديو، واكتفت بتصوير بناتها ووالديها فقط، وأكدت في تعليقها، انها تؤمن بقوة الأسرة ومحبتهم عند المرور بأوقات صعبة، واحداث صادمة.

ومن بين التعليقات التي انهالت على الفيديو الذي نشرته حلا شيحة، كتب متابع: "الحجاب مش لعبة وصورتك اللي في الفيديو تمهيد للمشاهد"، وعلق آخر: "ليش بتنزعي الحجاب وبترجعي تحطيه لماذا التذبذب في الشخصية" وكتبت متابعة أخرى: "الحجاب فرض الله مش لعبة افهمي"، وكتبت أخرى: "شكلك اطلقتى عشان قلعتي ما تسميه أنت حجاب"، وغيرها من التعليقات الحادة.

يذكر ان حلا شيحة قد ارتدت الحجاب وخلعته اكثر من مرة، كما انها اعتزلت الفن ثم عادت له قبل ان تعلن الاعتزال مرة اخرى بعد زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود.