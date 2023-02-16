اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. انهيار الفنانة هند عاكف على الهواء بسبب حسين فهمي.. التفاصيل من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة هند عاكف وهي منهارة بالبكاء على الهواء، وذلك عندما تذكرت قيام الكثير من المسؤلين عن مهرجان القاهرة الدولي، وأيضاً منعها من دخول المهرجان على الرغم من وجود لديها تاريخ فني كبير، ودخلت الفن وهي عمرها أربع سنوات.

حسين فهمي لم يحافظ على كرامة الفنانة هند عاكف

وقالت الفنانة هند عاكف في برنامج نص الكلام مع الإعلامية راغدة شلهوب على قناة النهار الفضائية، إن واحد من الزملاء قام بمشاهدة الفيديو الذي يخصها والذي كشفت فيه عن أمنيتها بحضور المهرجان، واتصل بها وأرسل لها دعوة بسبب سفرها إلى الخارج، وطلب منها عدم ذكر اسمه.

وكشفت هند إن عتابها على الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان لم يحافظ على كرامتها وكرمة الفنانين بشكل خاص، وأيضاً كان لابد على الفنان حسين فهمي أن يتدخل إلى حل هذه المشاكل، وبشكل خاص أنها لها تاريخ فني كبير ولم تبتعد أثناء الفترة الأخيرة ولكن السبب هو أعمال جديدة لبلدها وإلى صالح المواطن المصري.