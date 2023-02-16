اتفرج- انت الان تتابع خبر من هي جيهان خليل؟.. تزوجت من المصري إسلام حافظ وتصدرت الترند بسببه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر اسم الفنانة المغربية جيهان خليل على كل مؤشرات بحث جوجل في الساعات الأخيرة الماضية، وهذا بعدما انتشرت الكثير من الأخبار حول زواجها من الفنان المصري إسلام حافظ، وانتشرت الكثير من الأخبار بشكل مفاجئ وهذا ما جعل الكل ينقب عن حقيقة كل هذه الأخبار المنتشرة.

من هو الفنان إسلام حافظ؟

وكثرت الأخبار في الساعات الأخيرة الماضية عن إعلان الفنان والمؤلف إسلام حافظ عقد قرانه على الفنانة المغربية جيهان خليل، وهذا جاء في الأجواء العائلية وحضرها العائلتين والأصدقاء المقربين من الطرفين.

والفنان إسلام حافظ هو كاتب سيناريو وممثل مصر، وهو ولد في 24 أبريل عام 1988 وتخرج من كلية الإعلام، وأخرج الكثير العروض المسرحية التي حصلت على الكثير من الجوائز، وكتب السيناريو وشارك في تمثيل الكثير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، واكتشفه المخرج خالد يوسف في فيلم كف القمر في 2011.

من هي جيهان خليل؟

وجيهان خليل هي ممثلة مغربية مقيمة في مصر، وأطلق عليها في العالم العربي أنها أحسن موهبة عربية، وتقدم الكثير من الأعمال ومنها مسلسل “طاقة نور أمام الفنان هاني سلامة، وقدمت عدد كبير من الأعمال في السباق الرمضاني بمسلسل العائدون وهو بطولة الفنان أمير كرارة، وقدمت الكثير من الأعمال المميزة.