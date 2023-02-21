اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد حملة “غير مرحب بك في مصر” إلغاء حفل كيفين هارت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة المنظمة لعرض الفنان الكوميدي الأمريكي كيفين هارت، إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير، باستاد القاهرة.وقد كتبت الشركة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قالت فيه: “سبب مشاكل لوجستية محلية، إلغاء حدث كيفن هارت المقرر عقده في 21 فبراير في القاهرة، نطلب منكم صبرًا ونحن نعمل مع فريق TicketsMarché للتأكد من تلبية جميع المبالغ المستردة في أقصر وقت ممكن”.

أزمة حفل كيفين هارت في مصر

يُذكر أنه منذ الإعلان عن إقامة عرض ستاند أب كوميدي Reality Check والذي يقدمه الممثل الأمريكي، انطلقت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإلغاء الحفل، و تصدر هاشتاج #إلغاء_حفل_كيفن_هارت تريند تويتر بالتزامن مع إطلاق الحملة.

ويعود سبب إطلاق تلك الحملة إلى انتساب الأمريكي كيفين هارت إلى حركة “الأفروسينتريك”/”المركزية السوداء”، وهي حركة تزعم أن الأفارقة السود هم من قاموا بإنشاء الحضارة الفرعونية، وأن العرب والأوروبيون احتلوا مصر الحديثة.