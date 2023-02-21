اتفرج - انت الان تتابع خبر هكذا تضامن دريد لحام مع متضرّري الزلزال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد الوسط الفني في سوريا تضامن الممثلين والفنانين، وتوحدهم من أجل مساعدة أبناء بلدهم، بعد الأضرار التي خلّفها الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا منذ حوالي أسبوعين.

وقد قدم عدد منهم مبالغ مالية ضخمة لمساعدة ومساندة المتضررين.

وقد قام الممثل دُريد لحام قد تبرع للمواطنين المتضررين، وأصدرت النقابة بياناً قالت فيه: "بالتنسيق مع نقابة الفنانين، بادر الفنان القدير دريد لحام مشكورا بالتبرع لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذي تعرضت له سورية الحبيبة".

ولم يتم الكشف عن المبلغ الذي تبرع فيه دريد لحّام، على عكس غيره من الممثلين والفنانين الذين صرّحوا عن المبالغ المقدمة من قبلهم.