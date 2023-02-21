اتفرج- انت الان تتابع خبر كشف تفاصيل مسلسل منى زكي في رمضان 2023 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد غيابها عن الموسم الرمضاني السنة الماضية، تشارك الممثلة المصرية منى زكي هذا العام ولاول مرة بدور أرملة في مسلسل "تحت الوصاية"، وتجسد منى زكي دور "حنان" وهي امرأة في منتصف الثالثينات ربة منزل وام لولدين.

"حنان" تكتفي بعد وفاة زوجها برعاية بيتها وطفليها وتجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري.

وتتحول في مواجهتها لهذا العالم من امرأة مستسلمة الى امرأة قادرة على فعل المستحيل.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة وهو من اخراج محمد شاكر خضير الذي اخرج مسلسل غراند أوتيل، ويشارك فيه الى جانب زكي الممثلين نسرين أمين، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وغيرهم.