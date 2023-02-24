اتفرح .. حلا شيحة بدون الحجاب.. فاجأت المتابعين بحذف صورها مع زوجها معز مسعود

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. حلا شيحة بدون الحجاب.. فاجأت المتابعين بحذف صورها مع زوجها معز مسعود والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة حلا شيحة في أحدث جلسة تصوير لها في الكثير من الصور بدون الحجاب، وهذا جاء على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهي من الأشياء التي لفتت أنظار جميع المتابعين.

حلا شيحة بدون حجاب وحذفت صورها مع زوجها معز مسعود

وقامت الفنانة حلا شيحة بحذف جميع صورها مع زوجها الداعية معز مسعود من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وتعد من أبرز الأشياء التي لفتت أنظار الجميع لها، وخاصة بعدما ظهرت في جميع صورها بدون الحجاب.

عيد ميلاد حلا شيحة

وحرصت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلادها ووضعت العديد من الصور الخاصة بها بدون حجاب، ونشرتها من خلال “انستجرام” وصدمت جميع متابعيها بها، وظهر معها شقيقتها حلا شيحة وعيد زواج والديها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام