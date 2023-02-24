اتفرج- انت الان تتابع خبر عباءة هدير النحاس في خطوبتها تثير الجدل.. ملبستش فستان وبدلة عمرو راضي بترتر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور خطوبة البلوجر عمرو راضي وعارضة الأزياء هدير النحاس، وظهروا لثاني مرة بالطريقة الشعبي، وهذا ما أعلن عنه راضي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات انستجرام.

خطوبة عمرو راضي وهدير النحاس الشعبي

وأثارت هدير النحاس خطيبة عمرو راضي الجدل الكبير على فيس بوك، وذلك بعدما ارتدت العباءة ذات اللون الذهبي بدلاً من فستان الفرح، وهي من الأشياء التي تسببت في جدل كبير بين الجميع.

وانتشرت الكثير من الصور لهدير النحاس وهي ترتدي العباءة بشكل مميز وجديد، وانهالت عليها الكثير من التعليقات التي أكدت أن شكلها أفضل بكثير في اللوك الشعبي عن العادي، وجاء الاختلاف الخاص بهدير أنها ارتدت عباءة باللون الذهبي ومن الأعلى عباءة لونها أسود، وتعتبر من اللوكات الجديدة والغير معتاد عليها، وظهر أيضاً خطيبها عمرو راضي ببدلة من اللون الأزرق وعليها “ترتر”، وهي من أكثر الأشياء التي أثارت الجدل الكبير.