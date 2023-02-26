اتفرج- انت الان تتابع خبر حلا شيحة تقطع الشك بالقين حول انفصالها عن معز مسعود.. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل الكبير خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2023، على منصات التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا داخل جمهورية مصر العربية، خاصة بعد انتشار الكثير من الأقاويل حول طلقها من الداعية معز مسعود.تداول رواد السوشيال ميديا بعض المعلومات التي تشير إلي أن حلا شيحة قد انفصلت عن الداعية معز مسعود خلال الساعات الماضية بعد ظهورها بدون حجاب وحذف جميع صورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وفي أول رد من الداعية المصرية وبعد الفحص تبين أن معز مسعود لا يزال يتابع الفنانة المصرية عبر حساب الانستجرام مما يشير إلي عدم انفاصلهما.