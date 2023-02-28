اتفرج- انت الان تتابع خبر رانيا يوسف: بحط جاز وبصل على شعري.. وبحب وشوش يسرا اللوزي ومنى زكي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة رانيا يوسف، أن الخطاب الذي لا زالت تحتفظ به حتى الآن كان من ابنتها، والتي عبرت لها من خلاله عن مدى حبها لا.وأضافت “رانيا” خلال حلولها ضيفة برنامج “الشنطة في الأقصر”، المعروض على يويتوب، أنها تلقت خطاب فصل من مدرسة الراهبات التي كانت تدرس بها بسبب مشاجرة لها مع زميلاتها، وقررت المدرسة فصلها وزميلاتها لمدة 10 أيام.

وأجابت رانيا يوسف خلال اللقاء على عدة أسئلة، منها أنها عاشت حياتها في سداد الأقساط وأنها تشعر براحة عندما تسددها، كما أنها ترتدي فستانًا مرة واحدة ولا تستطيع ارتداءه مرة أخرى.

رانيا يوسف: كان حلم عمري إني أكون أم

وعن حلم عمرها أكدت رانيا يوسف أنها كانت تحلم أن تكون أم، وأن بناتها هن كل حياتها حاليًا، ولا وجود لأي رجل فيها.

وأشارت رانيا يوسف إلى أنها تهتم بشعرها وتضع عليه جاز وزيت بصل، وأنها عانت من الأنيميا والتي تسببت في تساقط شعرها.

وعن الوجوه التي تحبها من الممثلات حاليًا، أوضحت رانيا يوسف أنها تحب وجه يسرا اللوزي ومنى زكي وهند صبري.

اللقاء كامل من هنا.