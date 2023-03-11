يسرا تتصدر ”الترند” بسبب احتفالها بعيد ميلاها الـ 68

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 02:23 مساءً - تصدرت الفنانة يسرا، محركات البحث «جوجل»، وأصبحت ترند في الساعات الماضية؛ بسبب حلول عيد ميلادها أمس، واحتفلت يسرا بعيد ميلادها الـ 68 يوم الجمعة 10 مارس، واحتفل عدد كبير من الفنانين والفنانات بميلادها متمنيين لها سنوات طيبة وأعمال ناجحة.

فهي واحدة من أهم نجمات جيلها وتركت بصمات قوية ولها قاعدة جماهيرية كبيرة والتي استطاعت بروحها وبموهبتها المميزة خطف قلوب الجماهير من أول لحظة.

ولدت يسرا، في يوم 10 مارس عام 1955، وتبلغ من العمر 68 سنة، وبدأت يسرا مشوارها الفني عام 1973، وشاركت في بطولة عدة أفلام؛ منها «حدوتة مصرية، المولد، كابوس، أيام الغضب، مرسيدس، حرب الفراولة، طيور الظلام، دانتيلا، كلام الليل، العاصفة، بوبوس، جيم أوفر».