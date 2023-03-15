انت الان تتابع خبر المصائب لا تأتي فرادى.. مسلم مغني المهرجانات يعلن تعرضه لحادث وفقدان صوته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - المصائب لا تأتي فرادى، تلك المقولة تنطبق على مغني المهرجانات مسلم، والذي أعلن عن تعرضه لعدة أزمات مؤخرًا، بعد أزمة إيقافه عن الغناء من قِبل نقابة الموسيقيين.حيث نشر مسلم من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قصة قصيرة كتب فيها: “يا وجع قلبي على اللي أنا فيه بجد.. كل يوم حاجة تعدي عليا تكسرني .. وقوف من النقابة وقطع رزق.. وحد أذيني نفسيا.. وحادثة أعملها بالعربية وأديني قايم من نومي مش قادر ومش عارف أتكلم.. ودا من إني نمت زعلان.. حتى صوتي خسرته.. يارب أنا ماليش غيرك تقف جمبي”.

بيان مسلم عن إيقافه عن الغناء

يُذكر أن مغني المهرجانات مسلم، كان قد أصدر مؤخرًا بيانًا أوضح فيه تفاصيل أزمة إيقافه عن الغناء بقرار من نقابة الموسيقيين، لحين الفصل في الشكوى الذي قدمها ضده المنتج سلطان الشن.

وطالب مسلم من النقابة التراجع عن قرار إيقافه عن الغناء قائلًا: “النزاع القانوني بيني والمنتج يستوجب على النقابة رفع يدها عن النزاع حتى يصدر حكم القضاء فيه، لاسيما أن النقابة تردد دوما أنها تأخذ جانب الفنان ،وأتمنى عدول النقيب عن قرار الوقف”.