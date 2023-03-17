اتفرج- انت الان تتابع خبر صورة ياسمين صبري زغللت عين بتوع الفوتو شوب.. اصلي ولا مضروبة ؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة ياسمين صبري بنشر صور جديدة من أحدث ظهور لها، من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات” انستجرام”، مما عرضها للانتقادات من قبل متابعيها، واتهامهم باستعمالها الفوتوشوب.

الجمهور ينتقد ياسمين صبريياسمين صبري ظهرت في الصور بإطلاله رائعة، حيث كانت ترتدي ملابس رياضية، و مستخدمه ميك أب خفيف، وترك شعرها منسدلاً على كتفيها، مما أبرز جمالها، و كشف عن خصرها النحيف، ولكن تعرضت لبعض التعليقات اللاذعة من قبل الجمهور، حيث اتهمها البعض باستخدامها للفوتوشوب قائلين ” ده فوتوشوب” .

إطلاله ياسمين صبري

من أهم مميزات ياسمين صبري، أنها دائما تبحث عن التجديد في أعمالها و إطلالاتها في المناسبات العامة، كما أنها متجددة النشاط بكل دائم، ولا تحب النكد، وعلى الرغم من الأزمات التي تمر بها سواء في حياتها الشخصية أو العملية، إلا أنها دائماً ما تفضل المضي قدما.

شكوك حول عودة ياسمين و أبو هشيمة

منذ إن أعلنت ياسمين صبري انفصالهما الرسمي عن أبو هشيمة منذ تقريباً عام، انتشرت الكثير من الأخبار عن عودتهما، كما زادت الشكوك أكثر بشأن هذا الموضوع عند عودتهما متابعة بعضهما لبعض على “إنستجرام”، بالإضافة إلي أنه في وقت سابق انتشرت صورة جديدة لهما وهما يتناولان الطعام في مطعم، لكن أبو هشيمة نفى ذلك كما فعلت ياسمين صبري في تصريحاتها الأخيرة.