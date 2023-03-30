اتفرج- انت الان تتابع خبر في ذكري رحيل العندليب.. وفاة عبد الحليم حافظ بسبب دم ملوث و خطاء طبي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يحل اليوم 30 مارس ذكرى وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، التي لا تزال أغانيه معلقة في أذهاب الجميع، وكانت مسيرة فنية حافلة بالعطاء، حيث قدم العديد من الأغاني و الأفلام السينمائية التي يتذكرها الجميع إلى الآن.

حياة عبد الحليم حافظ

حقق عبد الحليم حافظ العديد من النجاحات، لكن عاش سلسلة من الجراح والآلام ، وذلك بدأيه من حرمانه من أمه وهو مازال رضيع لم يتعدى عمره أيام قليلة، ثم بعد ذلك حرمانه من أبيه وهو مازال لدية عام، ليصاب بعد ذلك بمرض البلهارسيا عندما كان يلعب مع أبناء عمومته في ترعة القرية التي أدت الى تليف بالكبد، وقد عانى منه طوال حياته، وفي الأخر فقد حب حياته السيدة جيهان العلايلي، التي توفيت أثر إصابتها بفيروس في المخ، وهي ترتيب زواجهما.

عبد الحليم حافظ

من هو عبد الحليم حافظ

أسمة عبد الحليم علي إسماعيل شبانه، وقد ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية، وكان لدية 3 أخوات، وبعد وفاة والديه تولى تربيته خاله محمد عكاشة، الذي الحقه بالكُتَّاب ثم المدرسة الابتدائية، التي كانت بداية حبة للموسيقي، فقد ترأس فرقة الأناشيد، وتبناه مدرس وعلمه العزف على آلة “الأُبوا”، وبعد ذلك التحق بمعهد الموسيقى العربية عام ١٩٤٣ قسم تلحين، ومن هنا كان لقائه مع احمد فؤاد حسن، فايدة كامل، علي إسماعيل وكمال الطويل .

عمل عبد الحليم مدرس موسيقي

عمل عبد الحليم مدرس موسيقي

كان العندليب متفوقاً في دراسته، وقد حصل على منحة دراسية، لكنه فضل البقاء في مصر وعمل مدرساً للموسيقى بالعديد من المدارس في طنطا و الزقازيق و القاهرة، لكن حبه للغناء ملأ عليه كيانه فترك التدريس والتحق بفرقة الإذاعة الموسيقية عازفاً على آلة الأبوا عام ١٩٥٠م.

تحول أسمة من شبانه إلى حافظ

في أحد الأيام من عام ١٩٥١ التقى حليم برفيق عمره الأستاذ مجدي العمروسي، وكان ذلك في منزل الإذاعي فهمي عمر، وكان من بين الحضور الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب وهو الذي منح حليم اسمه إيماناً منه بموهبته الفريدة.

صراع عبد الحليم مع المرض

صراع عبد الحليم مع المرض

كما ذكرنا أن عبد الحليم حافظ قد أصيب بمرض البلهارسيا عندما كان طفلا، لكنه لم يعلم به إلا عندما تعرض لنزيف في المعدة، عندما كان مدعواً على الإفطار عند احد أصدقاءه، وبدأت رحلة العلاج ما بين مصر و لندن رافقته فيها سكرتيرته الأنسة سهير محمد، وقد أجرى حليم خلال رحلة علاجه حوالي 61 عمليه جراحية .

وفاة العندليب

وفاه العندليب

توفي عبد الحليم حافظ يوم ٣٠ مارس عام ١٩٧٧ بمستشفى كنجز كولدج في لندن، والأطباء ارجع السبب في وفاته إلى الدم الملوث الذي نقل له وكان به فيروس سي، الذي كان من الصعب علاجه مع وجود تليف في الكبد الذي كان نتيجة البلهارسيا، وفي أخر جراحة تعرض لنزيف لم يتمكن الأطباء من إيقافه فرحل عن عالمنا العندليب الأسمر بعد رحلة قصيرة حافلة بالإنجازات.

جنازة عبد الحليم حافظ

جنازة عبد الحليم حافظ

عاد الساعة الثالثة فجراً من لندن جثمان عبد الحليم على متن طائرة مصر للطيران، و كان في رفقته شقيقته السيدة عليه شبانه، الأستاذ مجدي العمروسي، السيدة نهلة القدسي زوجة محمد عبد الوهاب وابن خالته شحاته، وكان في انتظاره أخويه إسماعيل ومحمد و بعض الفنانين.

وكان في ذلك الوقت الشيخ الشعراوي وزيراً للأوقاف قام بموقف أنساني لا يمكن تجاهله، حيث كان من المقرر أن ينتقل جثمانه لمستشفى المعادي، ثم إلى مسجد عمر مكرم صباحاً حيث خروج الجنازة، إلا ان الشيخ الشعراوي أمر بفتح المسجد وإبقاء الجثمان مسجي به حتى صباح اليوم التالي.

جنازة عبد الحليم حافظ

ملايين من المشيعين لجنازة عبد الحليم حافظ

وصفت جنازته بالأسطورية، فقد نقل الجثمان بعربة خضراء مكشوفة محاطة بالورد ولف جثمانه بعلم مصر وأعلي السيارة توجد صورته، ووصل عدد المشيعين ٣ مليون مشيع، وحضر معظم أهل الفن والأدب و الثقافة، وحصل إغماءات بين الشباب والفتيات من محبي الفنان، لدرجه أن جارته فتاة تبلغ من العمر ٢١ سنة قد ألقت نفسها من الدور السابع حزناً عليه، والآن جسده يرقد في مقابر البساتين.