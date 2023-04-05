انت الان تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل حياتي المثالية 2023 في رمضان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنافس الدراما الخليجية بشكل كبير في رمضان 2023 الدراما المصرية ولكن لكل منهما مذاق مختلف، حيث تتنوع المسلسلات الخليجية ما بين الكوميدي والأكشن وكذلك الدراما والرومانسية ، كما نجحت بشكل ملفت منذ سنوات، ونقدم لكم مواعيد عرض مسلسل حياتي مثالية.

مسلسل حياتي مثاليةلاقي مسلسل حياتي مثالية قبول لدى الجمهور بعد نجاح أولي حلقات العرض التي جذبت المشاهد في رمضان ، ومسلسل حياتي مثالية من تأليف مريم الهاجري وإخراج بشير الهواري ، ويعرض على شاشة ام بي سي دراما ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي درامي

مواعيد عرض مسلسل حياتي مثالية

يعرض في الساعة 3 عصرا على شاشة ام بي سي دراما وتكون الإعادة الأولى لمسلسل حياتي مثالية في الثانية صباحا والإعادة الثانية في الساعة السابعة صباحا .

أبطال مسلسل حياتي مثالية

فوز الشطي وتجسد شخصية منيرة ، خالد أمين ويلعب دور شخصية فهد، أحمد إيراج، فهد باسم، مريم الغامدي، فوز العبد الله، رانيا شهاب، طلال باسم، مريم الغامدي، ومن تأليف مريم الهاجري وإخراج بشير الهواري.