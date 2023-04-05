اتفرج- انت الان تتابع خبر تفاصيل خبر وفاة محمد الشربيني والد دينا الشربيني (صورة) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مصادر فنية مصرية، الليلة، وفاة محمد الشربيني والد الفنانة دينا الشربيني، حيث قدم العديد من الفنانين والنشطاء التعازي لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نعت قبل قليل دينا الشربيني والدها محمد الشربيني من خلال بوست شاركته على إنستقرام.

وكتبت فيه، "إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفي الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني".

وطلبت دينا من خلال البوست الدعوة لوالدها بالرحمة والمغفرة.

وكشفت عن موعد صلاة الجنازة، أنه غداً الاربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي.

وشارك العديد من المتابعين والنجوم في تقديم التعازي لدينا الشربيني، من خلال تعليقهم على البوست الذي شاركته ونعت فيه والدها، ومنهم "ماغي أبو غصن، شكران مرتجى، هند صبري، ليلى زاهر وغيرهم".

وكتبت الفنانة كندة علوش عبر تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله والد صديقتي وأختي دينا الشربيني السيد محمد الشربيني.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. أرجوا الدعاء له بالرحمة والمغفرة".