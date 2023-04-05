انت الان تتابع خبر بالصور .. تشيع جنازة دينا الشربيني من مسجد المشير طنطاوي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شيعت عصر اليوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 ، جنازة والد الفنانة دينا الشربيني من مسجد المشير طنطاوي، إلي مثواه الأخير بمقابر القوات المسلحة في منطقة الوفاء والأمل بالقاهرة الجديدةوكانت الفنانة دينا الشربيني قد أعلنت عن وفاة والدها عنبر منشور لها على حسابه الرسمي بموقع الفيس بوك قائلة “توفي الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني ، برجاء الدعاء له بالرحمه والمغفره”

وشارك في الجنازة عدد كبير من الفنانين مثل درة ودنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان وهنا شيحا وصبا مبارك، حيث ظهرت دينا الشربيني في حالة بكاء هيستيرى هي وشقيقاتها.