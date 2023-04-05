اتفرج- انت الان تتابع خبر هنا الزاهد تخطف الأنظار بملابس هندية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام"، صورة جديدة، أطلت فيها بإطلالة مميزة.





وخطفت الفنانة هنا الزاهد الانظار، وحظيت بإعجاب الجمهور ولاقت تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور والمتابعين.



وكانت هنا الزاهد ترتدي بنطال باللون الوردي، وتوب أبيض مع شال بطابع هندي، حيث ظهرت بلوك كاجوال.



آخر أعمال هنا الزاهد



يشار إلى أن آخر أعمال هنا الزاهد مسرحية "ميمو"، بطولة أحمد حلمي، أحمد رزق، هنا شيحة، حمدي الميرغني، نورإيهاب، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.