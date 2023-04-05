اتفرج- انت الان تتابع خبر محمد فؤاد كشف المستور عن ملقب رامز جلال : كانا عارفين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أدلي الفنان محمد فؤاد بعدد من التصريحات في الدقائق الماضية من اليوم الأحد الموافق 5 أبريل 2023، خلال استضافته في برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة بسمة وهبه في تمام الساعة السادسة والربع بالتوقيت المحلي.وتحدث محمد فؤاد عن المقلب الذي تعرض له في برنامج رامز نيفر آيند الذي يقدمه النجم رامز جلال على فضائية أم بي سي مصر في شهر رمضان، بعدما خلق حالة من الجدل بسبب تعرضه للإصابة جراء هذا المقلب.

وقال فؤش كنا عارفين انا مشفتش حاجة فيها قلة أدب، أنا دراعي كان هيتكسر، روحت وهرحله تاني.

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