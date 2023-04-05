”شبه الجرسون”.. سخرية صادمة من رامز جلال ضد هنادي مهنى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 09:29 مساءً - سخر الفنان رامز جلال، من إطلالة الفنانة هنادي مهنى في برنامج "رامز نيفر إند" اليوم الأربعاء، كواحدة من ضيوف البرنامج خلال شهر رمضان 2023.

وحلت هنادي مهنى كضحية على برنامج المقالب الشهير "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الفنان رامز جلال، إذ وقع حظها في مقلب "الغسالة".

وانهال "جلال" بوصلة من السخرية على هنادي مهنى فور وصولها إلى المطعم الذي سيتم افتتاحه داخل المملكة العربية السعودية، إذ سخر من إطلالتها قائلا: "دي شبه الجرسون، إيه اللبس ده، والجزمة دي مستلفاها من أبوها".