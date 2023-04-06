مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 15.. يسرا تتابع البحث عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 06:29 مساءً - عرض مساء اليوم الحلقة الخامسة عشر من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، والذي تخوض بطولته الفنانة يسرا، وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الخامسة عشر العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" فور عودتهم من كندا، والتي تجسد دورها يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها مايان السيد و"سامح" ويجسد دوره آدم الشرقاوي.

أبرز مشاهد الحلقة 15 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

تبدأ الأحداث بذهاب الدكتورة سميحة مع فوقية وأكرم متجهين للبحث عن الجدة سوسو، يتصل مجدي جار أكرم ويخبره أن شقته تعرضت للغرق، يتناقش سامح وسماح في العودة مرة أخرى لكندا، تتصل الدكتورة نيللي بسامح للاطمئنان عليه وتطلب منه تصوير الأشعة وإرسالها، يشعر سامح بالتعب وتحاول سماح مساعدته وهي منزعجة ومتعاطفة مع حالته، تبحث سميحة وفوقيه على انشراح الفنانة سما إبراهيم احدى أقاربهم.

تستمتع الدكتورة سميحة مع فوقية أثناء تجولهم في سوق الخضار ولكن فوقية تتشاجر مع أحد البائعين بسبب ارتفاع الأسعار، ترسل نيللي رسالة لسامح شديدة اللهجة بعد رؤيتها للصور التي أرسلها على هاتفها، يقابل الضابط حسام سماح في بهو عمارتهم وتطلب منه الذهاب معها للصيدلية، تصل سميحة وفوقية لمنزل انشراح "الدبابة" تذهب نيللي لسامح وتعنفه ونكتشف أنه بسبب "حول" عينه نتيجة الحادث أرسل صورة لنيللي بدلًا من صور الأشعة، بطريقة عنيفة تستدرج نيللي سامح للذهاب معها لعمل أشعة جديدة.

يذهب الضابط حسام مع سماح للصيدلية ومعه تورته أيس كريم هدية لسامح، يحاول الضابط حسام طلب وضع التورته في "الفريزر" ولكنها مشغولة بالبحث عن سامح، تقابل سميحة وفوقية انشراح الفنانة فاطمة كشري وتعمل جزارة وتكتشف انها ليست قريبتها المطلوبة، تخبرهم انشراح "الدبابة" ان من يبحثون عنها هي انشراح وتعمل "خياطة" ترسل معهم "شغته" صبي المحل لتوصيلهم، تستقبل انشراح سميحة بترحاب شديد، تذهب سماح مع الضابط حسام للقربة "مصر الجديدة".

يسرا من مسلسل حمد الله ع السلامه

قصة مسلسل 1000 حمدلة ع السلامة

بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثًا عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية، ويقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.