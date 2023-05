مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 15.. العترة يدخل المستشفى بعد ذهابه للملاهى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 08:23 مساءً - بدأت أحداث الحلقة الخامسة عشر، من مسلسل الكبير أوى 7، بذهاب الكبير "أحمد مكى" مع نجله العترة "محمد محمود" وهو فى جسد رجل عجوز إلى الملاهى، وظلا يلعبان حتى تعب العترة و أخذه الكبير إلى المستشفى وكشف عليه الدكتور وأبلغ الكبير أنه يحتاج دعامة فى القلب.

وأيضا عرف جونى أن هجرس "محمد سلام" حصل على رشاوى من سالم ونفادى "حاتم صلاح" حتى يشتركوا فى المسرحية التى ينفذها جونى فى المزاريطة.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

