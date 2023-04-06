اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش خطفت القلوب قبل الفطار بهذه الظهور الجذاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة نسرين طافش صور جديد لها عبر خاصية الاستوري في الساعات الماضية بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت نسرين طافش وفي هي منزلها مرتبة قفطان من اللون الأخضر المنقوش باللون الأصفر الذهبي، أما من الناحية الجمالية فقد الكثير القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها وصدها، في اطلالة جذبت أنظار جمهورها في كل مكان

وغابت الفنانة السورية الجنسية عن الدراما الرمضانية لهذه العام، حيث أنها لم تقوم بتقديم أي أعمال منذ إعلانها الطلاق من زوجها في الفترة الماضية.