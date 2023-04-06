اتفرج- انت الان تتابع خبر موعد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1 .. اعرف هيبدأ امتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023، باستخدام محرك البحث الأشهر في العالم جوجل حول موعد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1.وتشارك مني زكي في مسلسل تحت الوصاية الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني ، يشارك في بطولته نسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين.

موعد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1:

1- الحلقة 1 بطولة منى زكى، غدا، على قناة dmc، الساعة 7:45 مساء.

2- الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء.

3- الحلقة الأولى ، على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء.

4- الإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهرا.

5- منصة watch it الساعة 8 مساء.