اتفرج- انت الان تتابع خبر فساتين الفرح في مسلسلات رمضان .. اتفرجي يا عروسة واختاري والان مع التفاصيل

دينا الشربيني:

رياض - احمد صلاح - ظهرت عدد من فنانات مصر بإطلالات مختلفة بفساتين الزفاف في العديد من الأعمال الدارمية التي يتم عرضها خلال شهر رمضان الحالي 2023،وكانت من بين الفنانات التي ارتدين فساتين زفاف في مسلسلات رمضان دينا الشربيني وأمينة خليل وريهام عبد الغفور ولورديانا وغيرهم والتي سوف نكشف عنهم في التقرير التالي :

ظهرت الفنانة دينا الشربيني في مسلسل “كامل العدد” فستان زفاف أنيق من اللون الأبيض ، واعتمدت مكياج ناعم، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

أسماء جلال:

ارتدت الفنانة أسماء جلال بفستان زفاف مكشوف عن منطقة الصدر،، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت إن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ريهام عبد الغفور:

وارتدت الفنانة ريهام عبد الغفور بفستان بقصة السك ، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

أمينة خليل:

وظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان زفاف أبيض منفوش، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.