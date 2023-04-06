اتفرج- انت الان تتابع خبر مشاهدة رامز نيفر اند الحلقة 15 كاملة 2023 حلقة أمير عيد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رابط مشاهدة رامز نيفر اند الحلقة 15 الخامسة عشر حلقة أمير عيد اليوم مع الفنان رامز جلال ضمن مقالب المشاهير في شهر رمضان 2023 تعرض على القناة الناقلة إم بي سي مصر mbc عقب الإفطار مباشرة اليوم الخميس.

رامز نيفر اند الحلقة 15 في رمضان 2023 حلقة أمير عيد اليوم تأتيكم في الخامس عشر من الشهر المبارك، حيث تحقق المقالب للعام الحالي نسب مشاهدة مرتفعة جدا؛ بسبب قلة برامج المقالب العربية للموسم الرمضاني الحالي.

رامز نيفر اند حلقة أمير عيد

وفي حلقة أمس الأربعاء، وقعت الفنانة هنادي مهنا ضحية رامز جلال في برنامج "رامز نيفر إند"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر" وعلّقت بسخرية عند دخول الفنانة مهنا إلى المطعم الذي تم دعوتها عليه لافتتاحه بالسعودية.

وقال رامز: "مشكلتك انك طلعتي السلم مرة واحدة مطلعتش سنه سنة، مش هتشوفي معانا يوم حلو ولا هتتهنى"، وأكمل، قائلًا: "حسابات مفيش وترجع او شفقة معنديش، سامحني يا هاني يا مهنا بنتك في الغسالة هتتمرش وتتهنى".

ووقع ضحايا برنامج رامز جلال في الحلقات السابقة لاعب الأهلي محمود كهربا ولاعب الزمالك الأسبق إمام عاشور، والإعلامية ياسمين عز ومحمد رمضان وأحمد السقا ومحمد فؤاد، واللاعب أحمد عبد القادر، ومصطفى كامل.

رامز نيفر اند حلقة 15 حلقة أمير عيد

وكان رامز جلال كشف لأول مرة عن البوستر الأول، وظهر فيه ممتطيا ظهر ثور وممسكا بفانوس رمضان، معلقا "بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير.

رامز نيفر اند الحلقة 15 الخامس عشر حلقة أمير عيد اليوم الخميس يأتيكم يوميا الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، والسابعة بتوقيت السعودية وهو نفس الموعد الذي يُعرض فيه المقلب كل عام خلال شهر رمضان.