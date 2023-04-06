اتفرج- انت الان تتابع خبر مشاهدة مسلسل العمدة جعفر الحلقة 15 كاملة مع محمد رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مشاهدة مسلسل العمدة جعفر الحلقة 15 كاملة الخامسة عشر مع النجم محمد رمضان الذي يعرض في الشهر المبارك بطولة العديد من نجوم الفن المصري اليوم الخميس على قنوات dmc وmbc كما يعرض على منصة شاهد.

مسلسل العمدة جعفر الحلقة 15 كاملة تأتيكم مساء اليوم الخميس الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة مصر حيث يعرض يوميا خلال شهر رمضان المبارك إذ تزداد عمليات البحث لمشاهدة حلقات العمل الدرامي الفني المصري.

مشاهدة مسلسل العمدة جعفر الحلقة 15

وتدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه 3 نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبينه جعفر مفارقات تضعهما على المحك.

ويخطف ابن جعفر ليلة ولادته بالمستشفى، وتجهض زوجته الثانية بعد اعتداء مجموعة من السيدات عليها، في حين يتزوج جعفر من نرجسن وتلجأ للدجل حتى تنجب منه، ويتعرف على عايدة ويعجب بها ولكنها ترفض الزواج منه.

وشهدت أحداث الحلقة الماضية 14 أمس بحث مى كساب زوجة محمد رمضان عن ابنها المخطوف قبل 19 عامًا، وأعطت شخصا مبلغ ربع مليون جنيه على أن تعطيه نصف مليون جنيه إضافية، مقابل عملية البحث عن ابنها.

وخلال الحلقة الماضية من مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان، فوجئت كساب بزوجها يهجم على التاجر، ويبرر الاثنين سبب اللقاء والمبالغ التي تعطيها له "ثريا"، وتخبره بأن الرجل اتفق معها على إعادة ابنها خلال أسبوع.

مسلسل محمد رمضان العمدة جعفر الحلقة 15

ويعلق محمد رمضان بشخصية جعفر: "جدع والله عفارم عليك بس مش عيب تستغل حاجة واحدة ست وحرقة قلبها على ابنها سنين عشان تاخد منها فلوس، قدامك أسبوع لو ابني مرجعش هتكتب المحل باسم مراتي حقها بعد اللى حصل".

رابط مشاهدة مسلسل العمدة جعفر الحلقة 15 كاملة الخامسة عشر بطولة الفنان المصري محمد رمضان اليوم الخميس باليوم الخامس عشر من الشهر الفضيل تأتيكم بعد صلاة التراويح بتوقيت مصر والسودان وفلسطين والأردن.