انت الان تتابع خبر أجر محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الأعلى في الوطن العربي.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتسأل الملايين من متابعي ومشاهدي مسلسلات رمضان 2023، عن أجر محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، وذلك بعد أن تصدر قائمة الترند منذ بداية شهر رمضان الكريم، والذي تدور أحداثه حول العديد من القضايا الاجتماعية وأبرزها قضية تعدد الزوجات، والموروثات الثقافية، وخلال السطور التالية سنتعرف على كل ما هو جديد.

الفنان محمد رمضان، أصبح من أشهر الفنانين في مصر والوطن العربي، حيث تصدر مسلسله جعفر العمدة قائمة التريند في جمهورية مصر العربية منذ بداية شهر رمضان، ولذلك يتسأل الجميع عن أجر محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة

وأكد العديد من المصادر الفنية على أن أجر محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة يعتبر قائمة الأعلى أجرًا خلال الدراما الرمضانية في الوطن العربي، ومضيفًا أن المسلسل يناقش العديد من القضايا الاجتماعية وأبرزها قضية تعدد الزوجات، والموروثات الثقافية.

حقق مسلسل جعفر العمدة أعلى نسبة مشاهدة في الدراما الرمضانية لعام 2023، والذي يأتي خلف مسلسلات ناجحة للفنان محمد رمضان وأبرزها الأسطورة والبرنس، إضافة إلى مسلسل نسر الصعيد الذي قدمه في عام 2018، وكذلك مسلسل موسى في 2021، ومسلسل المشوار في رمضان الماضي.

وكشف عدد الفنانين على أن أجر محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة تخطى 50 مليون جنيه مصري وهو الأعلى أجرًا بين الفنانين.

وفي إحدى لقاءاته أكد محمد رمضان، على أنه يحصل على الأجر الأعلى بين الفنانين من الوطن العربي، ولكن لم يكشف عن القيمة المالية.

كلمات تتر نهاية مسلسل جعفر العمدة

ازدادت عملية البحث عبر جوجل بشأن كلمات تتر نهاية مسلسل جعفر العمدة، التي يغنيها الفنان أحمد سعد، وتضمنت كلمات تتر نهاية مسلسل جعفر العمدة التالي:

مين يقوى على الصخرإلا شيال الجبال

عاش الوجع عتال في قلبه حمول تقال

ثابت وصبره قديم معتق راسي فيه

ولا هده ضعفه ولا انكسر ولا ضهره مال

سداد وقلبه حيطانه صامدة تقول جسور

بضلوعه شق الموج وقدف في البحور

عفريت مراكبه لريح قوية بدون شراع

عشمان يروح وبروحه خطى صعاب وسور

شافله في دروب القوة سكة اختار خطاه

يرمي النصيب السهم يتلاقى برضاه

ولا عمرها جت بحظ ضرب معاه

الله يعين القلب على وجعه وشقاه

زلزال يهز في أرضه يثبت مهما شاف

تقسى السنين يثبت ميحنيش الكتاف

مسنود على حيطانه وزمانه مافتتوش

شامخ وقلبه بقلب نار مبتحرقوش

تايه ضناه في الغيمة لو يرجع يفوق

قلبه اللي غايب نوره حلمه يبان شروق

شابك خيوطه ببكره مهم الحبل داب

في الضلمة متخبط وحلمه يلاقي باب

الدنيا دوامة يعافرها تجر فيه

والعمر مستعجل سنين وبتجري بيه

فاردة الحياة جناحها في طريق استقوى

وقف بطوله والكل متسند عليه

شافله في دروب القوة سكة اختار خطاه

يرمي النصيب السهم يتلاقى برضاه

ولا عمرها جت بحظ ضرب معاه

الله يعين القلب على وجعه وشقاه

زلزال يهز في أرضه يثبت مهما شاف

تقسى السنين يثبت ميحنيش الكتاف

مسنود على حيطانه وزمانه مافتتوش

شامخ وقلبه بقلب نار مبتحرقوش