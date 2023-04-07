انت الان تتابع خبر تصدر التريند.. مسلسل علاقة مشروعة يزداد إثارة بعد مقتل بثينة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر مسلسل علاقة مشروعة، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأحداث المثيرة الذي شهدته حلقته الأخيرة، إذ يتكون المسلسل من 15 حلقة فقط.

وبدأت الحلقة الأخيرة من المسلسل بإخبار الضابط الذي يلعب دوره نضال الشافعي، “عاليا” التي تجسدها داليا مصطفى، بأن زوجها متزوج من “بثينة” والتي تلعب دورها مي عمر، وتؤكد له عاليا أن بثينة أخبرتها بذلك قبل وفاتها.ثم غادر “أمجد” مراد مكرم، و”دينا” بسنت شوقي القسم، بعد انتهاء التحقيق معهما في قضية مقتل بثينة، وفي نفس الوقت فشل مخطط تجار مخدرات في التخلص من ياسر جلال ونجله، بعدما أنقذتهما الشرطة بتتبع هاتف “عمرو” للتحقيق معه في القضية.

نهاية منطقية لـ مسلسل علاقة مشروعة

ويسأل “عمرو” زوجته “عاليا” عن حقيقة مقابلتها لبثينة قبل وفاتها، لتخبره بمقابلتهما، وأن الأخيرة أخبرتها بزواجها منه، وعندما حاولت عاليا مغادرة المكان أمسكت بها بثينة، فدفعتها عاليا بعيدًا عنها لتسقط وتدخل أرجل الطاولة في رأسها وتلقي مصرعها.

وانتهى المسلسل بتضحية “عمرو” بنفسه لحماية زوجته وأم أولاده، وحتى يتحمل خطأ خيانته لها وزواجه عليها.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقي، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.