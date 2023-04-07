انت الان تتابع خبر وفاة شيرين الطحان يهز الوسط الفني و الان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بخبر أثار صدمة وحزن الوسط الفني والجمهور، توفيت المذيعة والممثلة المصرية شيرين الطحان، فجر اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 47 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكانت الراحلة قد تدهورت حالتها الصحية خلال الأيام الماضية، وتم نقلها إلى العناية المركزة حتى رحلت عن عالمنا.

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الطحان، وعدد كبير من زملائها، منهم إنجي علي التي شاركت صورتها عبر الإنستغرام، مُعلنةً عن وفاتها بكلمات مؤثرة.

قدمت منة فضالي، واجب العزاء والدعاء لشيرين الطحان، كما أعرب محمد ثروت عن حزنه لوفاة النجمة المصرية، من خلال منشور عبر الإنستغرام، طالباً الدعاء لها بالرحمة.

كما نعاها الفنان يوسف الشريف، عمرو عبد العزيز، المخرجة نيفين شلبي وغيرهم.

يذكر أن شيرين الطحان بدأت مسيرتها كمذيعة تلفزيونية، وقدمت عدة برامج منها "ممنوع الاقتراب" و"90 دقيقة" و"خارج نطاق الخدمة"، ثم دخلت عالم التمثيل، وعملت في عدة مسلسلات منها الركين، السبع وصايا، اسم مؤقت، مريم، وغيرها.

كما شاركت الطحان في 3 أفلام: ع الهوا، 45 يوم، أعز أصحاب.