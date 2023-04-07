اتفرج- انت الان تتابع خبر اعتزال نادين نجيم وخروجها من لبنان يشعل ردود الفعل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، حيرة الجمهور بسبب صورة ومقطع فيديو نشرتهما عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيهما وكأنها تودع لبنان والجمهور إلى الأبد، فهل ستعتزل؟

وفي الفيديو الذي نشرته عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام، علقت نادين نجيم على انتهاء مسلسل "وأخيرا"، وعبرت عن تأثرها، وقالت: شعوري غريب حزينة لأنها الحلقة الأخيرة سأودعكم وأشتاق إليكم".

كما كانت الفنانة اللبنانية قد أثارت فضول المتابعين والجمهور، بصورة نشرتها على الإنستغرام، وهي تقف بجانب حقيبة سفر وتحمل جواز سفر، كتب عليه جمهورية الدومينيكان، مما يعني حصولها على جواز سفر إلى جانب جوازها اللبناني.

وتساءل الجمهور حول نية نادين نجيم الخروج من لبنان واعتزال الفن، والتفرغ لحياتها الأسرية بعد خطوبتها، بينما أشار البعض انها قد تكون ذاهبة بعطلة بعد انتهاء عرض مسلسل وأخيرا، وما زاد من حيرة محبيها، عدم رد نادين على هذه الأسئلة وتوضيح حقيقة الأنباء التي انتشرت حول اعتزالها.

وعلى صعيد آخر، كان المشهد الأخير في نهاية مسلسل واخيرا، قد فتح باب التساؤلات حول إمكانية وجود جزء ثان من العمل، اذ ظهرت في الخاتمة سيارة تضم مسلحين في مكان زفاف خيال وياقوت دون أن يتم انهاء المشهد.