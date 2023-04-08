جومانا مراد تتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة الـ 16 من “عملة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 09:29 صباحاً - تصدرت الفنانة جومانا مراد موقع تويتر بعد أداء مشهد لها في الحلقة الـ 16 من مسلسل عملة نادرة والذي يعرض عبر فضائية cbc، حيث تفاعل عدد كبير من الجمهور معها عقب مشهد وفاة زوجها خلال الأحداث.

وأشاد عدد من متابعي السوشيال ميديا بأداء الفنانة جومانا مراد حيث كتب أحدهم:”عالمية النهارده في عملة نادرة كاريزما وحضور مش جديد عليكي”، وكتب آخر:”إيه الجمال والعظمة والتعبير والمشاعر في مشهد الوفاة”، وكتب آخر “تفوق عظيم وفرق شاسع بين جومانا مراد وأي حد تاني”.

وجاءت أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل عملة نادرة، عندما يزور «عزت» دميانة التي تجسد دورها الفنانة جومانا مراد ويخبرها أن هناك أكثر من «نعش» وصل من العراق ومن المحتمل وجود زوجها «ميلاد» بينهم، وتذهب دميانة وهي في حالة قلق ورعب من رؤيتها لزوجها ميلاد بين النعوش.

وبعدها تذهب دميانة لترى نعش زوجها ثم تنهار من البكاء وتصرخ على الأرض حزنا على رحيل زوجها، وبعدها تباركه على السماء ونعت نفسها بالحزن وكسرة الظهر بعد رحيل حبيبها بعد أن كان لديها الأمل في عودته.

مسلسل “عملة نادرة” بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.