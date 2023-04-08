اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. أبرز تصريحات ياسمين رئيس في برنامج حبر سري: ابنها لا يحب الظهور كثيراً والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة ياسمين رئيس ضيفيه في برنامج حبر سري مع الإعلامية اسما إبراهيم الذي يبث على قناة القاهرة والناس الفضائية، وتحدثت عن رفضها لظهور ابنها وتعرضها إلى الخيانة والكثير من التصريحات الهامة الخاصة بحياتها.

وأكدت الفنانة ياسمين رئيس إن نجلها لا يفضل أن يظهر في ووسائل الإعلام وهي كانت ترفض سابقاً، وهي أصبحت ترفض حالياً، وأيضاً أنه مع وجود السوشيال ميديا أولادنا يكونوا متواجدين بشكل كبير عليها، وأيضاً أصبت من الأشياء السلبية بسب أن العديد من الأشخاص من الممكن أن يكتبوا بعض التعليقات السلبية التي تأذيهم ولا يتحملوها وهو لا يوجد لديه أي ذنب غير أنه ولد في عائلة تعمل في الوسط الفني.

وقالت “أنا كنت بحافظ عليه من ده وهو حاليا بقى في سن ممكن يقرر الظهور او لا ولقيته انه مش بيحب الظهور خالص، في فنانين كتير أولادهم لم يظهروا في الوسط الفني الا بعد ما كبروا وهما اختاروا ده وانا سايبه له حرية الاختيار وهو لسه صغير عنده 9 سنين بس انا مبحسش انه حابب الظهور، ولكني فرضت عليه الانضمام للأنشطة التمثيلية في مدرسته لكنه رفض ذلك وقالي مش معنى انك ممثلة انا كمان امثل وانه مش حابب يقف على المسرح”.

سبب طلاق ياسمين رئيس

وحرصت الفنانة ياسمين رئيس على التعليق على تصريح طليقها المخرج هادي الباجوري وهو “عادي مراتي ممكن تتباس”، وقالت “أنا اضايقت ومش مهم حسيت بـ ايه وقتها مش هيفرق مع الناس بس انا اضايقت وفيه حاجات خلاص مش هتقدري تعملي فيها حاجة، مفيش حد مبيبقاش عارف مين اللي عايش معاه وعارف دماغه وتفكيره بس برضه اضايقت”.