حضور عمرو دياب عزاء والد دينا الشربيني.. صورة منتشرة تثير الجدل نزيح الستار عن الحقيقة

رياض - احمد صلاح - انتشر بين العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للهضبة عمرو دياب خلال تلقيه واجب العزاء في أحد الأشخاص، وذلك على أنه في عزاء والد الفنانة دينا الشربيني وهو الذي أقيم في مسجد المشير داخل التجمع الخامس مساء أمس الجمعة.
حقيقة حضور عمرو دياب عزاء والد دينا الشربيني
عزاء والد دينا الشربيني
وحضر عزاء والد دينا الشربيني الفنانة إسعاد يونس وهي بـ “العكاز” وحضر ماجد المصري وشيرين رضا ومحمد ممدوح وكريم عبد العزيز وشريف منير وهند صبري وكريم محمود عبد العزيز وكندة علوش، وأعلنت على صفحتها عبر انستجرام، قائلة “إن لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله – تعالى – والدي الحبيب، السيد محمد الشربيني، صلاة الجنازة الأربعاء، بمسجد المشير طنطاوي”.
وكتب عمرو دياب قائلاً “خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد / محمد الشربيني، تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان”.