اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. حلا شيحة تنشر صورة من غرفة نومها في ظهور غير متوقع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت حلا شيحة خلال تواجدها داخل غرفة نومها مرتدية عباية من اللون الأسود وتحمل في يدها القرآن الكريم وتضع طرحة على شعرها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة معلقة جمعة مباركة.

يذكر أنه هناك الكثير من المعلومات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا تشير إلي أن الفنانة المصرية قد انفصلت عن الداعية معز مسعود خلال الساعات الماضية بعد ظهورها بدون حجاب وحذف جميع صورها.

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