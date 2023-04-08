أحمد حلمي يدعم زوجته منى زكي بعد أولي حلقات ”تحت الوصاية”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 10:26 صباحاً - حرص الفنان أحمد حلمي على تقديم الدعم لزوجته الفنانة منى زكي، بعد عرض اولي حلقات مسلسلها الجديد تحت الوصاية خلال الموسم الرمضاني 2023.

ونشر حلمي فيديو عبر حسابه الرسمي على انستجرام ..معلقا الان مسلسل تحت الوصاية .

احمد حلمي يدعم مني زكي

وجدير بالذكر انه فى وقت سابق علق "حلمي "على الإعلان التشويقي الذي قامت مني زكي بنشره عبر حسابها الرسمي على انستجرام، قائلًا: حلو أوي أوي، وألف مبروك يا حبيبتي، وإن شاء الله تكسروا الدنيا.

كما أعاد نشر الإعلان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام ووجه الدعم لصناع المسلسل قائلاً: بالنجاح والتوفيق يا منى ولكل الممثلين وطاقم العمل اللي اشتغلوا في المسلسل.