العوضي يهدد ياسمين عبد العزيز وابنها بالقتل فى الحلقة 16 من ”ضرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 10:26 صباحاً - عرضت مساء اليوم الحلقة ال ١٦ مسلسل " ضرب نار "، االذي ينافس ضمن سباق دراما رمضان ٢٠٢٣.

تفاصيل الحلقة:

تمكن جابر الكوماندا من معرفة مكان مهره" ياسمين عبد العزيز " ؛ وبالفعل استطاع ان يصل الي بيتها لتحدث المواجهة الاولى بينهم بعد خروجه من السجن .

وهددها العوضي بالقتل ؛ ولكن تراجع في اللحظات الأخيرة وطلب منها ان تقابله غداً وإلا سيقتل ابنها .

أبطال المسلسل:

يشارك في بطولة مسلسل "ضرب نار" بجانب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي كلا من: ماجد المصري، وسهير المرشدي، وهدى الأتربي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وتيسير عبدالعزيز، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.