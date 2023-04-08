محمد فؤاد يهاجم حلمي بكر: أنت مش إله

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 11:23 صباحاً - علق الفنان محمد فؤاد على هجوم الموسيقار حلمي بكر عليه بسبب غنائه أغنية مهرجانات شعبية.

وأضاف “فؤاد”، في تصريحاته لـ”حلمي بكر”، وذلك خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، على قناة “المحور”، وقناة “النهار”، :” أنا بتاع كامننا والدم ده دمي.. محدش يفرض عليا رأي أو يوجهني.. أنت مين عشان توجهني”.

وواصل في حديثه لحملي بكر، قائلًا:” انت أستاذ على رأسي، وعظيم، ولكن ليس إله ، وأنا راجل ملتزم بأقصى درجات الأدب والأخلاق، ومحدش يتجاوز حدوده ويتجرأ عليا”.

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.