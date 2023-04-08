18 مايو.. عمرو دياب يحيي حفلاً في الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 12:29 مساءً - يستعد الميجا ستار عمرو دياب صاحب مسيرة الـ 40 عاماً من التالق والنجاح في عالم الفن لاحياء اقوى حفلات الكويت يوم 18 مايو المقبل بعد عيد الفطر مباشرة، وستكون أول اطلالة له على مسرح الأرينا كويت، ذلك الصرح الأكبر والأضخم في دولة الكويت.

تم الاعلان عن البوستر الرسمى للحفل من خلال منصات التواصل الاجتماعى الخاصه ب عمرو دياب وموقع الأرينا والشركة المنظمة للحفل.

وأكدت الشركة المنظمة بأن حفل الهضبه سيكون مختلف واستثنائى بكل المقاييس من ناحية التجهيزات الضخمه والحملة الاعلاميه التى ستشهدها الكويت خلال الفتره القادمة وحتى موعد الحفل ونحن على اكمل استعداد لتنظيم هذا الحدث بمستوى عالمى.