استئناف تصوير فيلم ”براءة ريا وسكينة” بطولة وفاء عامر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 01:30 مساءً - كشف المنتج الفني محمود عادل، عن استئناف تصوير فيلم «براءة ريا وسكينة»، بعد توقف أكثر من عامين.

وقال محمود عادل، أن الفيلم سيستأنف تصويره بعد عيد الفطر المقبل بأسبوع، حتى يكون جاهز للعرض قريبا عقب الانتهاء من التصوير.

وتدور أحداث الفيلم بالكامل في عام 1920، ومن المتوقع أن يقلب العمل موازين التاريخ في العالم حيث يكشف من خلاله حقيقة في حياة الثنائي ريا وسكينة واتهامهما بقتل العديد من النساء لسرقتهم.

فيلم«براءة ريا وسكينة» بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، منذر رياحنة، لطفي لبيب، تأليف سيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش، مدير تصوير تامر زين، منتج فني محمود عادل.