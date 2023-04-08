تعرف على رد ”عمر كمال” على كلام محمد فؤاد ببرنامج العرافة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 02:35 مساءً - قد حل الفنان محمد فؤاد ضيف برنامج العرافة والذي تحدث فيه عن عمر كمال حيث قال عنه ان عمر كمال أنجح منه.

حيث جاء رد عمر كمال كالتالي "أنت اللى محترم ومتواضع .. مفيش حد أنجح منك يا أستاذ أنت وكل جيلك .. .. لو ليا أغانى جايبة ملايين ع اليوتيوب .. ف أغانيك جوه قلوبنا محفورة حرف حرف ولو أغانيك و أغانى كل جيلك كانت اتحطت على اليوتيوب من وقت ما نزلت ف التمانينات كان زمانها جايبة مليارات مش ملايين .. شكرا على احترامك ليا وكلامك في برنامج العرافة وانك مهما حاولت توقعك فيا بردو مردتش تقول عليا كلمة وحشة وكبرتني".

الجدير بالذكر أحيا المطرب الشعبي عمر كمال، مساء أمس الأربعاء، سهرة رمضانية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة والتي حملت شعار كامل العدد، بحضور عدد من الفنانين، وأمتع عمر كمال، جمهوره بمجموعة من الأغاني الجميلة ومنها "بنت الجيران" و"هجوم فجائي" و"النجمة البعيدة" و"أهلا رمضان" والعديد من أغنياته الجميلة.

وتفاعل الحضور مع عمر كمال، بالرقص والغناء وحرصوا على التقاط الصور السيلفي معه، وأحيا الحفل أيضا فرقة المولوية للانشاد الصوفي بمشاركة مجموعة من نجومها المتميزين.. كان ضمن الحضور من نجوم الفن المطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة نيفين رجب شقيقة المطربة غادة رجب والـ dj ياسر الحريري والموزع الشعبي إسلام ساسو وغيرهم من المشاهير.