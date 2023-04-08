انت الان تتابع خبر باسم ياخور يمزق ملابس ديمة قندلفت ويشوه سمعتها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يزال مسلسل العربجي ينال اهتمام الجمهور ويتصدّر المشهد في الموسم الرمضاني الحالي، بسبب أحداثه المتشابكة والممتعة.

وشهدت الحلقة السابقة من المسلسل، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، وخاصة عقب مشهد هجوم عبدو العربجين على الداية بدور، ومحاولة خنقها والإعتداء عليها بتمزيق ملابسها، والبقاء في منزلها لفضحها وتلويث سمعتها، بسبب شهادة الزور التي أدلتها بحق ابنته واتهامها أنها ليست عذراء.

وتميز مسلسل البيئة الشامية العربجي، بالحبكة الدرامية الممتعة، من خلال أحداثه التي تتمحور حول مفهوم الظلم، والذي يتناول قصة عبده العربجي، الذي يعمل على نقل البضائع، لإعالة عائلته، لكنه يواجه الظلم من أبو حمزة النشواتي وحقد بدور، وانتقام دريّة خانم، زوجة شقيق أبو حمزة.

وكان الجمهور قد تداول صورة قبل انها مسربة من كوابليس الحلقة الأخيرة من العربجي، وظهر فيها عبدو الذي يجسد باسم ياخور دوره، وهو بحالة غضب، والدم يملأ ملابسه بعد ان قتل الداية بدور التي تجسد دورها ديما قندلفت، بعد ان اتهمت ابنتها بانها ليست طاهرة.

والعمل من بطولة نخبة من الفنانين، أبرزهم: باسم ياخور، ديما قندلفت، سلوم حداد، ميلاد يوسف، نادين خوري، روعة ياسين، هدى الشعراوي، وغيرهم.