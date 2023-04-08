انت الان تتابع خبر تفاصيل الوضع الصحي لتيم حسن بعد اصابته في مسلسل الزند والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يزال مسلسل الزند ذئب العاصي يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، منذ عرض حلقاته الأولىفي السباق الرمضاني الحالي.

ولكن ما أثار قلق الجمهور، اصابة بطل العمل الفنان تيم حسن الذي يؤدي دور العاصي، وذلك بعد ان نشر عبر حسابه في انستغرام، صورة ظهر فيها برفقة المخرج سامر البرقاوي وهما يضعان طوقا طبيا حول رقبتيهما، ما فتح باب التساؤلات حول حالتهما الصحية، وطبيعة الإصابة التي تعرضا لها.

هذا وأوضحت مصادر إعلامية، أن تيم حسن والبرقاوي اصيبا بالتهاب أعصاب وشد عضلي في الرقبة، نتيجة المجهود الكبير الذي بذلاه في المسلسل، وساعات العمل الطويلة في التصوير بظروف جوية مختلفة ، لكنهما شفيا تماما من الإصابة ويتمتعان بحالة صحية جيدة.

وكان العمل قد لاقى إشادة كبيرة من قبل الجمهور، وخاصة المشهد الذي طال انتظاره، وهي لحظة المواجهة بين عاصي الزند، وإدريس الذي تسبب في قتل والده، قبل 17 عامًا من هذه المواجهة، وقام وقتها بشك سكين في عين إدريس فأعمت إحداها.

تدور أحداث العمل من 1895 - 1900، في المنطقة التي تمتد بين سوريا ولبنان على مقربة من نهر العاصي، ويقوم عاصي الزند بطل القصة على التمرد والعصيان، بعد سنوات من مقتل والده أمام عينيه، وسلب أرضه.