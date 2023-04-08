اتفرج- انت الان تتابع خبر مريم أشرف زكي .. بالصور معلومات تكشف لأول مرة حولها بعد ظهورها في ملسلس ستهم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت مريم أشرف زكي اهتمام الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد ظهورها في مسلسل ستهم الذي يعرض حالياً في شهر رمضان الكريم.وظهرت مريم أشرف زكي في دور طفلة تُسمى بوسي، وهي إحدى فتيات الشوارع المشردات نتيجة ، حيث اضطرت للهرب من زوج والدتها، وتلتقي ستهم التي تجسد روجينا دورها.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة صعيدية تسمي الحاجة صيصة والتي تقوم بإرتداء لبس الرجال بعد وفاة زوجها، لتطعم أسرتها بالحلال، وفي التقرير التالي سوف نكشف كافة التفاصيل عنها.

معلومات حول مريم أشرف زكي:

1- مواليد 24 أبريل عام 2004.

2- تبلغ من العمر 19 عام.

3- تدرس التمثيل حالياً في الجامعة الأمريكية

4- لها شقيقة واحدة اسمها مايا وتعمل في مجال الإخراج