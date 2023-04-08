علا غانم عن زوجها: ”كنت أعطيه 4 آلاف دولار شهريا مقابل شغله...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 09:29 مساءً - قالت الفنانة علا غانم، إنّها كانت تمنح زوجها 4 آلاف دولار، بالإضافة إلى ثمن تأمين السيارة، موضحة "كل ده مقابل شغله في الشركة بتاعتي وإنه كان بيعمل اللي أنا عاوزاه، ومش عاوزة أتكلم عن وضعه المادي في الوقت ده".

وأضافت "غانم"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار"، وقناة "المحور": "مهري كان جنيه، ومكنش عنده سلاسل مطاعم في الولايات المتحدة زي ما قال، وعندما التقيته قال لي إنه كان يمتلك مطعما وباعه، وكان يمتلك محطة بنزين وباعها، ونزل مصر معملش أي حاجة غير إنه أجر محطة بنزين وعمل فضيحة كبيرة بسبب غش البنزين".

يعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، التي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.