اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة يطلق قطاعا للتراث الثقافي والمتاحف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 09:29 مساءً - طلق اتحاد المبدعين العرب عضو المجلس الاجتماعي والاقتصادي بالأمم المتحدة قطاعا للتراث الثقافي و المتاحف، وجاء ذلك نظرا للأهمية البالغة للتراث العربي، ولثراء الوطن العربي بالمواقع الأثرية والمتاحف .

وقد اعتمد اتحاد المبدعين العرب تشكيل هذا قطاع على أن يتولى شؤونه الدكتور/عصام فرج النجدي أستاذ علم الآثار و المتاحف .

هذا وقد أعرب الدكتور/ أحمد نور رئيس الاتحاد عن أهمية هذه الخطوة موضحاً ضرورة المحافظة على الإرث الحضاري العربي وسط التحديات الكبيرة التي تواجهه، وأكد بأنه يجب أن نسعى جاهدين لجعله مستداما للأجيال القادمة، حيث أن التراث هو الدليل الرسمي للهوية الوطنية و العربية ويجب الحيلولة دون طمسه أو العبث فيه في ظل التحديات الراهنة من التطور التكنولوجي الذي يعمل على نشر الثقافات المختلفة، والذي يؤثر على ترسيخ الهوية .

كما أكد الدكتور / عصام فرج النجدي بأن هذا القطاع يعمل على ترسيخ مفاهيم التراث،وضرورة المحافظة عليه للأجيال القادمة من خلال رؤية جديدة مستدامة، وسيعمل القطاع على إعادة التأهيل والترميم والترويج لجميع قطاعات التراث الثقافي ضمن المعايير العالمية، لتكون منارة عالمية كما كانت منذ البدء.

هذا ومن المخطط في الأيام المقبلة بدء إنتخاب اللجنة العربية للتراث الثقافي و المتاحف وأيضاً اللجان الفرعية في مختلف أنحاء الوطن العربي, على أن تكون بداية أنشطة القطاع في عدة متاحف بدولة الإمارات العربية المتحدة.