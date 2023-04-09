يسرا عن ”1000 حمدالله علي السلامة”: أهم حاجة عندي أرسم البسمة على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 09:29 صباحاً - نشرت الفنانة يسرا صورة لها من مسلسل «١٠٠٠حمدالله على السلامة» والذي يعرض بالموسم الرمضاني 2023 وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

كتبت يسرا عبر حسابها الرسمي قائلة: ‎«امبارح كان فركش مسلسل ١٠٠٠ حمد الله علي السلامة ، الساعة ٨ ونص صباحاً، سعدت جدا جدا بالمسلسل ورغم كل الظروف اللي بنمر بيها كان أهم حاجة عندي إني أرسم البسمة على وشكم».

وأتمنى أن يكون العمل عجبكم .. كان من حسن حظي باقة عظيمة من الفنانين المحبوبين سعدت جداً بالعمل معاهم لأنهم السبب في إن إحنا نسعدكم.. ابتديت المسلسل بحبيبي الفنان بيومي فؤاد وده وشه وش الخير علينا .. أما محمد ثروت وشيماء دول حقيقي حبايب قلبي.

وبشكر كل الوجوه الصاعدة على تفانيهم والتزامهم آدم ، عنبة ، ميان .. بشكر حبيبي أوتاكا وأولا وليس أخيرا بشكر كل العاملين باللوكيشن سواء أمام الكاميرا أو خلفها حقيقي تعبتوا .. ربنا يسعدكم كلكم ويوفقكم جميعاً.. ألف شكر العدل جروب.. وكل سنة وإنتم طيبين بحبكم من قلبي.