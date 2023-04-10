أشرف زكي: هقدم عمل في حب الرسول من تأليف علي جمعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 09:29 صباحاً - تحدث الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن العمل الديني الذي سيكون من إخراجه ومن تأليف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، بجانب كشف سر الخاتم والسبحة اللذان يلازمانه دائمًا.

وقال أشرف زكي خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيُخرج عمل فني في حب الرسول من تأليف الدكتور علي جمعة، موضحًا: الدكتور علي جمعة أهداني سبحة أنا بتفائل بيها، وتربطني به علاقة طيبة جدًا وإن شاء الله نعمل عمل من تأليفه وألحان المايسترو أمير عبد المجيد، حاجة كده في حب الرسول من إخراجي.

وتابع أشرف زكي: الدكتور علي جمعة بحبه وبصدقه وشايف أنه راجل ذو مسيرة عطرة، ونصحني بالطمأنبنة وألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإن الله يدافع عن اللذين آمنوا.

وكشف الفنان أشرف زكي عن سر خاتمه قائلًا: والخاتم ده مريحني وفيه تفاؤل، وزوجتي روجينا جابتهولي وإحنا في الكعبة.

وأضاف: كان ليا حكاية مع خاتم قبل ده والناس كانوا بيقولوا إني عامل فيه سحر، وأنا والله ما قاصد، هو كان خاتم عادي لكن فيه فص كبير؛ هدية من صاحب محل مجوهرات صديق الفنان إدوارد، لبست الخاتم وفجأة لقيت الناس بتقول عامل فيه سحر، الحافظ هو ربنا مش بالخاتم.

واستكمل أشرف زكي حديثه عن شعوره بالراحة النفسية في مسجد السيدة نفيسة، قائلًا: أنا لما بحث إني مخنوق بروح اقعد مع نفسي في السيدة نفسية، والناس هناك حافظني وعارفني وبيرحبوا بيا، وبحس إنها بتدعوني.