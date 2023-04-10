بعد مرور6 سنوات من الحب..انفصال المغنية العالمية تايلور سويفت عن حبيبها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 11:26 صباحاً - بعد مرور6 سنوات من الحب، انفصلت المغنية العالمية تايلور سويفت عن حبيبها الممثل البريطاني جو ألوين، حيث كانت علاقتهما الغرامية مثالية، وهو الأمر الذي صدم متابعيهما ومحبيهما لا سيما أن علاقتهما كانت تبدو مثالية وجادة، حسبما نشر موقع people.

وحسب التقرير قال مصدر مطلع، إن علاقة الثنائي انتهت منذ فترة قريبة لهذا السبب تغيَّب جو عن العروض الغنائية التي قدمتها تايلور سويفت أخيرًا ضمن جولتها الغنائية في أمريكا، كما لفت إلى أن الانفصال وقع بطريقة "ودية"، إذ لم يكن الأمر دراميًا ومأساويًا.

وكان الخبر صدمة لمتابعي النجمة ومحبيها، بعد خروج صديقة مقربة من الثنائي تؤكد فيه مدى قوة علاقة تايلور وألوين، وأوضحت أن جو سينضم إلى تايلور في جولتها الغنائية، قائلة: "سوف يسافر جو معها عندما يستطيع ذلك، إنهما رائعان معا، جو داعم للغاية لمسيرتها المهنية".

ويأتي خبر انفصال تايلور بعد ساعات فقط من طرح ألبومها العاشر الذي طال انتظاره "Midnights"، متبوعًا بسبع أغاني إضافية جرى إصدارها بشكل مفاجئ.